محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الشباب لتفقد عدد من المنشآت الرياضية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الشباب
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الملحقة بمركز التنمية الشبابية بحي السلام. 

 

الهدف من الزيارة 

 جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتعزيز التكامل بين الجانبين بما يخدم النشء ويوسّع قاعدة ممارسة الرياضة المدرسية. 

جانب من الجولة،فيتو
متابعة أعمال تنفيذ المشروعات 

وخلال الجولة، تابع الوزير ومحافظ الإسماعيلية معدلات التنفيذ داخل المدرسة التي ستعمل صباحًا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بينما يواصل مركز الشباب نشاطه مساءً في تقديم برامجه وخدماته للشباب، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المنشآت وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة.

 

جانب من الجولة،فيتو
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن إنشاء المدارس اليابانية داخل مراكز الشباب يعكس توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النشء والرياضة، وربط العملية التعليمية بالأنشطة الرياضية لترسيخ القيم والانضباط والعمل الجماعي. 

 مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يمثل خطوة نوعية تدعم الرياضة المدرسية وتفتح المجال لاكتشاف المواهب وصقلها داخل بيئة آمنة ومتطورة.

