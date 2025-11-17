طرق العناية بالكوعين والركبتين فى الشتاء

18 حجم الخط

منطقة الكوعين والركبتين من أكثر مناطق الجسم عرضة للجفاف والخشونة، خصوصا في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة ويقل إفراز الزيوت الطبيعية في البشرة.

ومع التعرض المستمر للهواء البارد، وقلة الترطيب، والاحتكاك بالملابس الصوفية، يصبح الجلد أكثر عرضة للغمقان والتشقق، لذلك من الضروري اتباع روتين عناية خاص للحفاظ على نعومة ومرونة هذه المناطق طوال فصل الشتاء.

أسباب جفاف وخشونة الكوعين والركبتين في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب جفاف وخشونة الكوعين والركبتين فى فصل الشتاء:-

قلة الترطيب الطبيعي للبشرة، وفي الشتاء ينخفض مستوى الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، مما يجعل الجلد يفقد رطوبته بسهولة ويتشقق سريعا. الاحتكاك المستمر بالملابس، والكوعان والركبتان يلامسان الملابس باستمرار، خصوصا الأقمشة الثقيلة والصوفية، وهذا يسبب تهيج وجفاف مضاعف. قلة شرب الماء، والكثيرون يقل استهلاكهم للماء خلال الشتاء، مما يؤثر بشكل مباشر على نعومة وليونة الجلد. تراكم طبقات الجلد الميت، هذه المناطق بطبيعتها أكثر سماكة، لذا يتراكم عليها الجلد الميت بسرعة مما يؤدي إلى مظهر داكن وخشن.

العناية بالكوعين والركبتين

خطوات العناية اليومية بالكوعين والركبتين في الشتاء

واضافت دعاء، أن من خطوات العناية بالكوعين والركبتين فى فصل الشتاء:-

التنظيف اللطيف، ولا ينصح باستخدام صابون قاسي، بل يفضل استخدام، غسول لطيف خالى من العطور، أو صابون جلسرين طبيعي، أو غسول مرطب يحتوي على زبدة الشيا أو الزيتون.

تجنبي الماء الساخن جدا لأنه يزيد الجفاف.

التقشير المنتظم مرتين أسبوعيا، لأنه يساعد على إزالة الجلد الميت وتحسين امتصاص الترطيب.

أفضل مقشرات طبيعية للكوعين والركبتين، مقشر السكر والزيت، حيث نخلط ملعقة سكر مع ملعقة زيت زيتون أو لوز، يفرك لمدة 3 دقائق ويغسل بماء دافئ.د، وتجنبي التقشير العنيف أو اليومي حتى لا تتهيج البشرة.

الترطيب العميق يوميا، والترطيب هو أهم خطوة على الإطلاق، وأفضل مرطبات للكوعين والركبتين في الشتاء الفازلين، والسيراميد، وزبدة الشيا، وكريم اليوريا (5–10%)، وزيت اللوز الحلو، وزيت جوز الهند، ويمكن وضع المرطب مساء وارتداء جوانتي أو شرابات قطن على المناطق المرطبة للحصول على ترطيب عميق.

نصائح مهمة لمنع الجفاف والغمقان في الشتاء

وتابعت، ولتجنب جفاف الكوعين والركبتين فى الشتاء، اتبعى بعض النصائح، منها:-

الإكثار من شرب الماء، على الأقل من 6 إلى 8 أكواب يوميا.

استخدام واقي الشمس حتى في الشتاء، لأن الشمس تساهم في الاسمرار، خاصة للركبتين عند ارتداء ملابس خفيفة.

ارتداء ملابس قطنية، فهى تقلل الاحتكاك وتحمي البشرة من التهيج.

تجنب الاتكاء المستمر على الكوع أو الجلوس على الركبتين، لأنه يسبب ضغط وفرك ما يزيد الخشونة.

استخدام صابون مرطب وعدم الإكثار من الماء الساخن، لأن الحرارة العالية تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد.





