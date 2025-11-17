وزيرة التضامن تستهل زيارتها للفيوم بلقاء المحافظ

18 حجم الخط

استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها إلى محافظة الفيوم ظهر اليوم بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء، بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة التضامن الاجتماعي، للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية بمختلف فئاتهم، الشباب والمرأة المعيلة وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بما يتناسب وكل فئة من تلك الفئات، كما تم مناقشة آليات التوسع في معارض الحرف اليدوية، والمشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على أبناء الفيوم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية تمتد منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية يمثل قفزة غير مسبوقة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أكبر برنامج للدعم النقدي لأهالينا البسطاء، وتم مضاعفة عدد المستفيدين منه، مؤكدة أن البرنامج تحول إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة لا تكتفي بالدعم النقدي، بل تركز على التمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبرامج حياة كريمة ومودة، إضافة إلى دعم كبار السن وذوي الإعاقة.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزيرة التضامن الاجتماعي على أرض المحافظة، مثمنًا جهود الوزارة في توفير المساعدات والدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الوزارات والهيئات بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تفقد معرض "كنزي" والذي يعرض نموذج لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة، ثم تتوجه إلى مصنع الغزل والنسيج بقرية العزب لتفقد الحضانة داخل المصنع.

كما تتضمن زيارة الدكتورة مايا مرسي لمحافظة الفيوم تفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأبناء الأيتام بالحادقة، ثم تتفقد كذلك مبنى الجمعية المصرية لحماية الأطفال بالحادقة، حيث تتابع مشروع خدمة المرأة العاملة، ومنها إلى دار أبو بكر الصديق لرعاية المسنين.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم بتفقد أروقة مبنى الوحدة الاجتماعية ببندر سادس، والإطلاع على الخدمات المقدمة داخل للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.