وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتابعان المشروعات الإنتاجية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب (صور)

18 حجم الخط

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، زيارة تفقدية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب، وذلك خلال زيارتها إلى محافظة الفيوم.

يشهد المصنع تعاونًا بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، حيث تم تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع الغزل والنسيج بمنطقة العزب.

ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، فقد تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر.

ونجح المصنع في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم، وإحداث شراكة مع شركة الياسمينة للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم خطوط الإنتاج في المصنع، حيث يصل حجم الإنتاج إلى ١٤٠٠٠ قطعة يوميا، خاصة أن به ٨ صالات إنتاج.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي والدكتور أحمد الأنصاري، الحضانة الملحقة بالمصنع التي أقامتها مؤسسة النداء، وذلك لتقديم خدمات رعاية الطفولة لأبناء السيدات العاملات بالمصنع، حيث تستوعب الحضانة ١٢٠ طفلا وطفلة، وتستقبل الأطفال من سن ٣ شهور لـ٤ سنوات، تتبع منهج التعليم من خلال اللعب.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي،رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم

كما شهدت الزيارة حضور الدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، وحسام شحاتة العضو المنتدب التنفيذي لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعبير هجار مدير مصنع الغزل والنسيج، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.