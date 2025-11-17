توفير 4202 فرصة عمل جديدة للخريجين بـ 14 محافظة

18 حجم الخط

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 53 شركة من القطاع الخاص في 14 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 4202 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، منها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي...

وتشمل النشرة الحالية فرصًا متاحة في 14 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية.

وتضم النشرة فرص عمل في مجموعة واسعة من التخصصات، منها:أخصائيو تسويق – أخصائيو موارد بشرية – مهندسو اتصالات وكهرباء – مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي – مديرو صيانة – محاسبون – مشرفو مواقع وتنجيد – ليدي جارد (إناث) – مشرفو إنتاج – شيفات – أخصائيو مشتريات – بائعون – مقدمو طلبات – أمناء مخازن – مندوبو مبيعات – مراقبو جودة – فنيون بمختلف التخصصات – سائقون برخص أولى وثانية وثالثة – أفراد أمن – بالإضافة إلى فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وجّه وزير العمل، محمد جبران، جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت المعلَن بها عن الوظائف، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

الإقبال على العمل في القطاع الخاص

وجدد الوزير دعوته شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تُؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.

وبيّنت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة يتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

نشرة التوظيف نصف الشهرية

وأشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بانتظام كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات.

الوظائف المخصصة لذوي الهمم

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق لهم الدمج الكامل والمستدام.

