مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد ختام دوري رياضي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام دوري رياضي للمتعافين من الإدمان في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة 55 متعافيًا، ويهدف دورى كرة القدم إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

الخط الساخن للصندوق

ويأتي تنظيم الأنشطة الرياضية في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على دعم المتعافين والتأكيد على أهمية إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن علاجه، من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023" للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين كما تم تسليم الفريق الفائز في دوري كرة القدم كأس البطولة والميداليات.

وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على لقاء المتعافين وحثهم على الاستمرار في التعافي وسط سعادة كبيرة من المتعافين بهذا الاهتمام المتواصل بهم حتى بعد مرحلة العلاج المجانى والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم الصندوق لهم من خلال توفير الأنشطة المختلفة.

تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

على جانب آخر وفي نفس السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على إتاحة تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج، للحد من الانتكاسة حيث يتم تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، لتأهيل المتعافين لسوق العمل وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

