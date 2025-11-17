الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم , فيتو
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة.

 

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ على الإطلاع على المنتجات المعروضة بالمعرض الذي يعرض نماذج  لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها.

 

وشهد المعرض مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وعرض منتجات من الخزف والسجاد والكليم ومنتجات النخيل والبلح والأخشاب، وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودة تراثية عالية.

 

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بجودة وتنوع المعروضات، مشيرةً إلى حرص الوزارة، على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع.

فيما أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على دعم المشتغلين بالحرف اليدوية والتراثية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر المشتغلة بهذه الحرف، لافتًا إلى أن الدولة  تولي رعاية خاصة بالحرف التراثية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين، والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الإندثار.

وشهد تفقد المعرض حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية.

كما كان من ضمن الحضور محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم.

