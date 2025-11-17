رئيس الوطنية للانتخابات: لدينا 88 تظلما.. وأي تجاوز سيقابل بإبطال نتيجة الدائرة بالكامل

18 حجم الخط

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت نحو 88 تظلما، موضحا أن ما تم تقديمه من تقارير وشكاوى من رؤساء اللجان العامة، ليس في جميع المحافظات أو الدوائر، وإنما في محافظات ودوائر محددة فقط.

واضاف أن جميع ما ورد إليها يخضع حاليًا للفحص والدراسة أمام مجلس إدارة الهيئة، موضحا أن أي تجاوز حصل في أي لجنة فرعية سيقابل بإبطال النتيجة بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.