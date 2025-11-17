الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوطنية للانتخابات: لدينا 88 تظلما.. وأي تجاوز سيقابل بإبطال نتيجة الدائرة بالكامل

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد المستشار حازم بدوي رئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت  نحو 88 تظلما، موضحا أن ما تم تقديمه من تقارير وشكاوى من رؤساء اللجان العامة، ليس في جميع المحافظات أو الدوائر، وإنما في محافظات ودوائر محددة فقط. 

واضاف أن جميع ما ورد إليها يخضع حاليًا للفحص والدراسة أمام مجلس إدارة الهيئة، موضحا أن أي تجاوز حصل في أي لجنة فرعية سيقابل بإبطال النتيجة بالكامل. 

