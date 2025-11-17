رئيس الهيئة الوطنية: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن المخالفات حتى لو تطلب ذلك إلغاء الانتخابات

18 حجم الخط

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا لحق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وإيمانًا منها بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما جاء في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، شددت الهيئة على أنها ليست بمنأى عن أي من التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لا تملك ما تُخفيه ولا تخشى إعلان أي إجراء أو قرار، ولا تتستر على أي مخالفة أو تجاوز، موضحة أن مجلس إدارتها – بكامل تشكيله من القضاة – لا يبتغون إلا مرضاة الله ومصلحة الشعب.

وأوضحت الهيئة أن فحص الشكاوى والطعون الواردة إليها من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين ما يزال جاريًا، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية، حتى لو تطلّب الأمر إلغاء الانتخابات بالكامل أو إلغاؤها في بعض الدوائر.

وشددت الهيئة على أن أي نائب سيجلس تحت قبة البرلمان لن يكون إلا بإرادة الناخبين الحقيقية.

مواعيد التصويت في المرحلة الثانية

وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:

التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025



التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025

إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة:



في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025



في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025

وتشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات وهم، القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.

موعد الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

مع اقتراب انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتطبيق فترة الصمت الانتخابي، وهي المرحلة التي تُوقف فيها كافة أشكال الدعاية تمهيدًا لبدء التصويت، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وحياد إرادة الناخبين.



ويبدأ الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر الجاري قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت في الداخل، وذلك وفق القواعد المنظمة المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يتوقف المرشحون عن أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء تصويت المصريين في الخارج.

