بعد توجيهات الرئيس السيسي، "الوطنية للانتخابات" تكشف إجراءات مراجعة طعون المرحلة الأولى

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر اليوم بمقر الهيئة، لاستعراض التفاصيل الكاملة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى وما تم تنفيذه خلالها، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن مراجعة بعض الأحداث التي شهدتها عدد من الدوائر الفردية.

ويأتي المؤتمر عقب البيان الذي نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية، والذي أكد خلاله متابعته للأحداث التي وقعت في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بفحص هذه الوقائع والطعون المتعلقة بها، باعتبارها هيئة مستقلة لا يتدخل أحد في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وطالب الرئيس السيسي الهيئة بـ«التدقيق التام» عند فحص الأحداث والطعون المقدمة، وباتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مع التأكيد على ضمان حصول كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات في اللجان الفرعية، بما يضمن تمثيل النواب للشعب تحت قبة البرلمان تمثيلًا حقيقيًا.

كما شدّد الرئيس على ضرورة عدم تردد الهيئة في اتخاذ القرار القانوني الصحيح حال تعذر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تُعاد الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.

وطالب الرئيس أيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان بشفافية عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بما يحقق الرقابة الفعّالة على الحملات الدعائية ويضمن التزامها بالإطار القانوني المنظم لها.

ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية

وأكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن نزاهة الانتخابات في مصر تستند إلى منظومة متكاملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُنفَّذ تحت إشراف مستقل، بهدف ضمان الشفافية والمساواة ومنع أي شكل من أشكال التلاعب أو التزوير.

وأوضحت الهيئة أن هذه الضمانات تشمل:

الإشراف القضائي الكامل: حيث يتولى قاضٍ مستقل رئاسة كل لجنة عامة أو فرعية لضمان الشفافية أثناء عمليات التصويت والفرز.

قاعدة بيانات ناخبين مُحَدَّثة: يتم مراجعتها دوريًا مع إتاحة التظلم للمواطنين، وتنقيتها من أي تكرار أو أسماء غير صحيحة.

إجراءات اقتراع شفافة: تشمل صناديق شفافة مؤمّنة، والتحقق من شخصية الناخب باستخدام الرقم القومي، وحضور مندوبي المرشحين داخل اللجان.

رقابة محلية ودولية: من خلال منظمات المجتمع المدني والبعثات الدولية التي تتابع العملية الانتخابية.

تنظيم الدعاية الانتخابية: وفق ضوابط صارمة تحدد أماكن ومدة الدعاية والتمويل المسموح به، مع حظر استخدامها في دور العبادة أو المنشآت الحكومية.

فرز الأصوات بحضور المندوبين: وإعلان النتائج أولًا بأول في اللجان العامة قبل إعلان النتيجة النهائية عبر الهيئة.

آلية طعون سريعة: تتيح للمرشحين والأحزاب الطعن على النتائج أو المخالفات، أمام المحاكم المختصة وفق آجال قانونية قصيرة.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة تأتي في إطار حرص الدولة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة المواطنين وتضمن منافسة عادلة بين جميع المرشحين.

موعد إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الحصر العدّي وتجميع محاضر فرز اللجان الفرعية في مختلف المحافظات التي شملتها المرحلة.

موعد الطعون الانتخابية

ومن المقرر أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان عن النتيجة ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، داخل 14 محافظة، داخل 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

وبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

