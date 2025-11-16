موعد إعلان النتيجة الرسمية وجولة الإعادة في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، وذلك يوم 18 نوفمبر 2025، عقب الانتهاء من عمليات الحصر العددي ومراجعة محاضر اللجان العامة في المحافظات الـ14 التي شملتها هذه المرحلة.

ويأتي الإعلان الرسمي بعد انتهاء اللجان من فرز الأصوات داخل مصر وخارجها، تمهيدًا لفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام.

وبحسب الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه في حال عدم حسم المقاعد المخصصة للفردي في بعض الدوائر، ستُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر 2025، بينما تنطلق داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر 2025، وسط استعدادات مكثفة لتأمين اللجان وتسهيل إجراءات المشاركة.

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 11 ديسمبر 2025، لتكتمل بذلك خريطة الفائزين في المرحلة الأولى قبل انطلاق المرحلة الثانية مباشرة.

