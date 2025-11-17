الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

18 حجم الخط

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أحد رؤساء اللجان الفرعية قام ببدء فرز الأصوات قبل الميعاد المقرر قانونًا، وهو ما ترتب عليه إبطال عمل اللجنة بالكامل وإلغاء التصويت فيها.

وأكدت الهيئة أن جميع الأحداث التي صاحبت العملية الانتخابية ما زالت محل فحص دقيق، مشددة على أن ما تم التوصل إليه من قرارات وإجراءات سيُعلن رسميًّا غدًا.

