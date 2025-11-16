موعد الصمت الانتخابي في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب وعقوبة المخالفين

18 حجم الخط

مع اقتراب انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتطبيق فترة الصمت الانتخابي، وهي المرحلة التي تُوقف فيها كافة أشكال الدعاية تمهيدًا لبدء التصويت، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وحياد إرادة الناخبين.

مواعيد التصويت في المرحلة الثانية

وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:

التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025





التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025





إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة:



في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025



في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025





وتشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات وهم، القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.

موعد الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية

ويبدأ الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر الجاري قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت في الداخل، وذلك وفق القواعد المنظمة المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يتوقف المرشحون عن أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء تصويت المصريين في الخارج.

وتؤكد الهيئة أن هذه الفترة تستهدف منح الناخب فرصة للتفكير الهادئ بعيدًا عن الزخم الدعائي، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

محظورات الدعاية خلال الصمت الانتخابي

يحظر القانون خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المحظورات:

1. وقف جميع الإعلانات

منع نشر أو بث أي إعلان ترويجي عبر الصحف، القنوات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية أو المنشورات الورقية.

2. حظر الدعاية على مواقع التواصل

يتوقف المرشحون وأنصارهم عن:

نشر منشورات مؤيدة



مشاركة فيديوهات دعائية



استخدام الإعلانات الممولة



توجيه دعوات التصويت عبر المنصات المختلفة





3. منع المؤتمرات والجولات الانتخابية

يمتنع المرشحون عن تنظيم:

المؤتمرات الجماهيرية



اللقاءات المفتوحة



الجولات الميدانية أو الزيارات الدعائية





4. حظر الدعاية قرب اللجان

لا يُسمح بأي مظاهر دعائية أمام أو بجوار اللجان الانتخابية، ويُحظر توزيع منشورات أو تعليق لافتات أو تشغيل سيارات تحمل شعارات انتخابية.

5. عدم استغلال المؤسسات العامة

يُمنع استخدام دور العبادة أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة في أي دعاية أو توجيه للناخبين.

عقوبات كسر الصمت الانتخابي

تشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي تُعد انتهاكًا قانونيًّا يستوجب:

فرض غرامات مالية وإحالة المخالفات للنيابة، فضلا عن شطب المرشح إذا ثبت قيامه بمخالفات مؤثرة على نزاهة العملية الانتخابية





