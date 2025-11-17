الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة الانتخابات غدا.. وإعادة التصويت في الدوائر المخالفة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط
ads

 أكد المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء. 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان نتيجة التظلمات والشكاوى التي وردت إلى الهيئة بشأن بعض المخالفات التي شابت بعض الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية، والتي مازال يتم فحصها من جانب الهيئة سواء بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر بعد الانتهاء من الجدول الزمني للانتخابات بالكامل. 

مواعيد التصويت في المرحلة الثانية

وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:

التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025


التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025

 

إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025

 

جولة الإعادة:
 

في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025
 

في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025

 

وتشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات وهم، القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.

 

موعد الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية
 

ويبدأ الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر الجاري  قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت في الداخل، وذلك وفق القواعد المنظمة المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يتوقف المرشحون عن أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء تصويت المصريين في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعلان نتيجة المرحلة الأولى الهيئة الوطنية للانتخابات اعلان النتيجة الرسمية النتيجة الرسمية الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

رئيس الوطنية للانتخابات: لدينا 88 تظلما.. وأي تجاوز سيقابل بإبطال نتيجة الدائرة بالكامل

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة، تعرف على رأي الإفتاء

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية