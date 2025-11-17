الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة الانتخابات غدا.. وإعادة التصويت في الدوائر المخالفة

18 حجم الخط

أكد المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان نتيجة التظلمات والشكاوى التي وردت إلى الهيئة بشأن بعض المخالفات التي شابت بعض الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية، والتي مازال يتم فحصها من جانب الهيئة سواء بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر بعد الانتهاء من الجدول الزمني للانتخابات بالكامل.

مواعيد التصويت في المرحلة الثانية

وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية على النحو التالي:

التصويت في الخارج: يومي 21 و22 نوفمبر 2025



التصويت في الداخل: يومي 24 و25 نوفمبر 2025

إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية: 2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة:



في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025



في الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025

وتشمل المرحلة الثانية عددًا من المحافظات وهم، القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، حيث يتوجه الناخبون لاختيار ممثليهم في النظامين الفردي والقوائم.

موعد الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية



ويبدأ الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر الجاري قبل 48 ساعة كاملة من بدء التصويت في الداخل، وذلك وفق القواعد المنظمة المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما يتوقف المرشحون عن أي دعاية قبل 24 ساعة من بدء تصويت المصريين في الخارج.

