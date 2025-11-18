الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد توجيهات الرئيس، ضوابط الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ضوابط الإعادة في
ضوابط الإعادة في انتخابات النواب، فيتو
18 حجم الخط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة اتخاذ كافة من يلزم من شأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، بعدما زيادة الاعتراضات على نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب. 

وكشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظات المرحلة الأولى التي انتهت أمس الثلاثاء، عن دخول عدد كبير من المرشحين في جولة الإعادة على المقاعد الفردية.

 

ضوابط الفوز في انتخابات مجلس النواب

وحدد قانون مجلس النواب، ضوابط الإعادة في الانتخابات، وكذلك نسبة الفوز سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، حيث يعتبر فائزا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

 

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على أنه: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

 

نصاب فوز القوائم في انتخابات مجلس النواب 

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

موقف المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

فيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الاعادة الرئيس

مواد متعلقة

بعد توجيهات الرئيس السيسي، "الوطنية للانتخابات" تكشف إجراءات مراجعة طعون المرحلة الأولى

حزب الحرية يشيد بتوجيهات الرئيس لضمان نزاهة العملية الانتخابية

حزب المؤتمر: بيان الرئيس بشأن الانتخابات يعزز سيادة القانون ويحمي الإرادة الشعبية

مستقبل وطن يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

بعد توجيهات الرئيس، ضوابط الإعادة في انتخابات مجلس النواب

يوم حزين في تاريخ المجلس، روسيا تكشف أسباب رفض القرار الأمريكي بشأن غزة

فتح أبواب الجحيم، بيان عاجل من حماس بشأن خطة ترامب بشأن غزة بعد موافقة مجلس الأمن

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية