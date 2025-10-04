السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لمناقشة استعدادات انتخابات "النواب"

اجتماع أحزاب التحالف
اجتماع أحزاب التحالف

بدأ منذ قليل اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر حزب مستقبل وطن، لمناقشة استعداد القائمة لانتخابات مجلس النواب، والنسب المقررة لكل حزب من أحزاب القائمة وآليات الدعاية الانتخابية.

 

اجتماع أحزاب التحالف
اجتماع أحزاب التحالف

 ويمثل حزب مستقبل وطن في الاجتماع كل من أحمد عبد الجواد، وأحمد دياب، وعن حزب الجبهة الوطنية السيد القصير وعن حماة الوطن طارق نصير، وأحمد العوضي، وعن حزب العدل عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعن  الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والسيد عبد العال عن حزب التجمع، وعبد السند يمامة عن حزب الوفد، ومجدى مرشد ومحمد الفيومي عن حزب الحرية، وهيثم الشيخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وحازم عمر عن الشعب الجمهوري.

اجتماع أحزاب التحالف
اجتماع أحزاب التحالف

ومن المقرر الإعلان عن نسب كل حزب عقب انتهاء الاجتماع بعد التشاور ما بين أحزاب التحالف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القائمة الوطنية من اجل مصر أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads