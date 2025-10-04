بدء اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لمناقشة استعدادات انتخابات "النواب"

بدأ منذ قليل اجتماع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر حزب مستقبل وطن، لمناقشة استعداد القائمة لانتخابات مجلس النواب، والنسب المقررة لكل حزب من أحزاب القائمة وآليات الدعاية الانتخابية.

اجتماع أحزاب التحالف

ويمثل حزب مستقبل وطن في الاجتماع كل من أحمد عبد الجواد، وأحمد دياب، وعن حزب الجبهة الوطنية السيد القصير وعن حماة الوطن طارق نصير، وأحمد العوضي، وعن حزب العدل عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعن الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والسيد عبد العال عن حزب التجمع، وعبد السند يمامة عن حزب الوفد، ومجدى مرشد ومحمد الفيومي عن حزب الحرية، وهيثم الشيخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وحازم عمر عن الشعب الجمهوري.

اجتماع أحزاب التحالف

ومن المقرر الإعلان عن نسب كل حزب عقب انتهاء الاجتماع بعد التشاور ما بين أحزاب التحالف.

