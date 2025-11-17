الإثنين 17 نوفمبر 2025
مستقبل وطن يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب

أشاد حزب مستقبل وطن، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب، ودعمه لإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات التدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

توجيهات الرئيس بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب 

 

وأكد حزب مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس النواب هي خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، من خلال برلمان قوي متنوع تمثل فيه كافة الأصوات، وتحضّر فيه جميع الأطياف السياسية، بما يُثري الوطن ويساهم في رفعته وتقدمه، ويخدم تطلعات المصريين وأمالهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن الحزب أطلق خلال الفترة السابقة سلسلة ضخمة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية مع المواطنين في كافة المحافظات، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها والمحددة للدعاية الانتخابية، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين المرشحين، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري وتعزيز فاعلية العملية السياسية.

وأكد حزب مستقبل وطن، أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يحتمان تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.

