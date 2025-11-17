الإثنين 17 نوفمبر 2025
سياسة

حزب المؤتمر: بيان الرئيس بشأن الانتخابات يعزز سيادة القانون ويحمي الإرادة الشعبية

 أصدر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بيانًا أكد فيه تقديره الكامل للبيان التاريخي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي أعلن خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي انحيازه الواضح لإرادة الشعب المصري وحرصه على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت مظلة القانون.

 

انتخابات مجلس النواب 

 وأوضح الحزب أن الرئيس جدد، من خلال البيان، تأكيده أن صوت الشعب فوق كل اعتبار، وأنه سيظل الحكم بين السلطات والمدافع الأول عن حق المصريين في اختيار ممثليهم التشريعيين بكل شفافية، استنادًا إلى ما يخوله له الدستور من صلاحيات.

وأشار حزب المؤتمر إلى أنه تقدم خلال الفترة الماضية بعدد من الشكاوى والطعون الرسمية عبر مرشحيه في مختلف الدوائر، تتعلق بمنع مندوبي المرشحين من حضور لجان الفرز وعدم حصولهم على المحاضر الرسمية، الأمر الذي يُعد تهديدًا لسلامة العملية الانتخابية. كما شملت الشكاوى مخالفات جسيمة في الدعاية الانتخابية تصل عقوباتها، وفق القانون، إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي.

وأكد الحزب أن بيان الرئيس وتوجيهاته القاطعة بمراجعة كل الطعون المقدمة وإلغاء نتائج أي دائرة يثبت فيها وقوع مخالفات، قد أثلجت صدور أبناء الحزب ومرشحيه، باعتبارها خطوة تعزز سيادة القانون وتحمي الإرادة الشعبية.

