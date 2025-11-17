حزب الحرية يشيد بتوجيهات الرئيس لضمان نزاهة العملية الانتخابية

18 حجم الخط

ثمن حزب الحرية المصري، التوجيهات الصريحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسة بين المرشحين الفرديين، ويعتبرها خطوة راسخة نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

انتخابات مجلس النواب

وأكد أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس، والتي شدد فيها على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في الطعون والأحداث الانتخابية وفقًا للقانون، تعكس احترام الدولة للمسار الدستوري والإجراءات الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.

كما يرحب عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس للهيئة إلى التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون، وضمان كشف الحقيقة الكاملة عن إرادة الناخبين بمنتهى الأمانة والموضوعية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في صون حقوق المرشحين وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

واشاد مهنى، بتوجيهات الرئيس المتعلقة بضرورة تعزيز شفافية الإجراءات داخل اللجان الفرعية، والتأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة رسمية من كشف حصر الأصوات، باعتبار ذلك ضمانة جوهرية لحقوق الجميع ومبدأ لا يتجزأ من العدالة الانتخابية.

كما أكد مهنى على أهمية موقف الرئيس السيسي الذي أكد فيه أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح سواء بإلغاء المرحلة بالكامل أو إعادة الانتخابات في دوائر محددة — إذا تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، وهو ما يعزز الثقة الكاملة في استقلال الهيئة وصرامتها في تطبيق القانون.

