كواليس أول اجتماعات "القائمة الوطنية" استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

شهد حزب مستقبل وطن، توافد ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية، لبحث ترتيبات تدشين القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025

واستقبل النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، ممثلي أحزاب “حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، التجمع، المؤتمر، الحرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.

مشاورات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب

وبدأت المشاورات بشأن تشكيل القائمة الوطنية، وتحديد حصة كل حزب سياسي من المقاعد، سواء القائمة أو الفردي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن مستقبل وطن، سيحتفظ بالنسبة الأكبر وليس الأغلبية البرلمانية، يليه من حيث عدد المقاعد حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، وتباعا باقي الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات القائمة الوطنية في الفترة المقبلة، بمقر عدد من الأحزاب السيـاسية الأخرى، للانتهاء من الاستعدادات بالتزامن مع فتح باب الترشح يوم الأربعاء المقبل.



