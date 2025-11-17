البحيرة تطلق سلسلة ندوات للتوعية بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا

18 حجم الخط

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، برئاسة أمل زكريا قطب، سلسلة من الندوات التثقيفية التى تستهدف تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لدى الطلاب وأولياء الأمور، والتوعية بمخاطر العنف المدرسي، مع التعريف بخط نجدة الطفل (١٦٠٠٠).

وتم تنظيم ندوة توعوية بمدرسة وجيه أباظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ووحدة حقوق الإنسان، تناولت محورين رئيسيين هما الإستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت والحد من ظاهرة العنف المدرسي.

الحماية من مخاطر الإنترنت وأهمية تعزيز قيم الانتماء واحترام المعلم

واستعرضت الندوة أساليب الإستخدام الرشيد للتكنولوجيا، وسبل الحماية من مخاطر الإنترنت وأهمية إستثمار وقت الطلاب في الأنشطة التربوية إلى جانب تعزيز قيم الإنتماء واحترام المعلم والمشاركة الإيجابية داخل المدرسة.

كما تم تقديم شرح مبسط لأحكام قانون الطفل وما يتضمنه من مواد لحماية القصر من أي خطر، إضافة إلى التعريف بخط نجدة الطفل، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الطفل بشكل مجاني وسري.

محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة تعزيز دور لجان حماية الطفل وتكثيف التوعية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتعزيز دور لجان حماية الطفل بالمراكز والمدن وتكثيف برامج التوعية، لنشر الوعي المجتمعي وحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.