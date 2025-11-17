الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البحيرة تطلق سلسلة ندوات للتوعية بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا

ندوات تثقيفية بمحافظة
ندوات تثقيفية بمحافظة البحيرة، فيتو
18 حجم الخط

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، برئاسة  أمل زكريا قطب، سلسلة من الندوات التثقيفية التى تستهدف تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لدى الطلاب وأولياء الأمور، والتوعية بمخاطر العنف المدرسي، مع التعريف بخط نجدة الطفل (١٦٠٠٠).

وتم تنظيم ندوة توعوية بمدرسة وجيه أباظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ووحدة حقوق الإنسان، تناولت محورين رئيسيين هما الإستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت والحد من ظاهرة العنف المدرسي.

الحماية من مخاطر الإنترنت وأهمية تعزيز قيم الانتماء واحترام المعلم

واستعرضت الندوة أساليب الإستخدام الرشيد للتكنولوجيا، وسبل الحماية من مخاطر الإنترنت وأهمية إستثمار وقت الطلاب في الأنشطة التربوية إلى جانب تعزيز قيم الإنتماء واحترام المعلم والمشاركة الإيجابية داخل المدرسة.

كما تم تقديم شرح مبسط لأحكام قانون الطفل وما يتضمنه من مواد لحماية القصر من أي خطر، إضافة إلى التعريف بخط نجدة الطفل، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الطفل بشكل مجاني وسري.

محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة تعزيز دور لجان حماية الطفل وتكثيف التوعية 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتعزيز دور لجان حماية الطفل بالمراكز والمدن وتكثيف برامج التوعية، لنشر الوعي المجتمعي وحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة محافظة البحيرة ندوات تثقفية -المجلس القومي للأمومة والطفولة دمنهور محافظ البحيرة

مواد متعلقة

أمن البحيرة يستجيب لاستغاثة سيدة لنقلها إلى المستشفى

تأجيل جلسات استئناف توربيني البحيرة إلى جلسة ٢٠ ديسمبر

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

الطماطم تسجل 7 جنيهات، أسعار الخضراوات بأسواق البحيرة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

محمد عبد الجليل يكتب: الرئيس يحذر ويتوعد في أقوى بيان رئاسي.. إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين.. والمرحلة الثانية في حماية السيسي

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية