محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم تشهدان احتفالية "في حب مصر" بقرية بزاوية صقر

18 حجم الخط

شهدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم – رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزيرة الدولة للهجرة والتعاون الدولي سابقًا، احتفالية "في حب مصر" التي نظمها مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بمركز أبو المطامير، وسط أجواء وطنية مفعمة بالانتماء والفخر.

وجاء ذلك بحضور وشادي سالم – مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي، ورشا فوزي – مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، وعبد الخالق شوشة – رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، وماجدة جلاله – وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة.



محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم تشهدان إحتفالية "في حب مصر" بقرية بزاوية صقر، فيتو

محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم تشهدان إحتفالية "في حب مصر" بقرية بزاوية صقر، فيتو





محافظ البحيرة: زاوية صقر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التنمية الشاملة

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بما شهدته من جهود وإنجازات بقرية زاوية صقر، مؤكدةً أن القرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التنمية الشاملة، وهو ما أكد عليه أيضًا دولة رئيس الوزراء خلال زيارته لها.

وأوضحت أن مركز تنمية الأسرة والطفل يمثل نموذجًا فريدًا للخدمات المتكاملة التي تستهدف بناء الإنسان من المهد، مشيرةً إلى أنه ثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة والتحالف الوطني وجمعية الأورمان.

وأكدت أن ما يميز زاوية صقر هو وعي أهلها وتمسكهم بما تحقق من إنجازات، مضيفةً أننا جميعًا هنا من أجلكم، والدولة تدعمكم بكل قوة، مؤكدةً على إستمرار التعاون بين المحافظة والتحالف الوطني ووزارة التضامن الإجتماعي وجمعية الأورمان لتنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تخدم الأسرة والطفل.



السفيرة نبيلة مكرم: ما تشهده زاوية صقر يعكس نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية لمحافظ البحيرة على جهودها الملموسة في دعم التنمية المجتمعية وتمكين المرأة والطفل، مؤكدةً أن ما تشهده زاوية صقر يعكس نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت إلى أن افتتاح مركز تنمية الأسرة هو تطبيق عملي لرؤية إنسانية شاملة لبناء الإنسان المصري الواعي والقادر، حيث يجمع بين التعليم والتأهيل والتمكين الإقتصادي.





وأكدت أن هذه المراكز تمثل "مساحة أمل" تقدم بذور التنمية وجذور الاستقرار للأسرة المصرية، وتغرس في الأجيال الجديدة قيم الولاء والانتماء والعطاء.

محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم تشهدان إحتفالية "في حب مصر" بقرية بزاوية صقر، فيتو





وتخللت الفعاليات عددًا من العروض الفنية والثقافية المبهجة التي قدمها أطفال المركز، منها: "براعم الأمل"، "حكاية من أرض النيل"، "أبطال في عيون أطفالنا"، و"تحيا مصر"، والتي جسدت بروح بريئة معاني الولاء والإنتماء للوطن.

هذا وقد تفقدت محافظ البحيرة والسفيرة نبيلة مكرم أقسام المركز التي تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية المتكاملة، حيث يضم حضانة تطبق منهج الجايكا الياباني لأكثر من ٧٠ طفل، وأخرى بمنهج وزارة التربية والتعليم لأكثر من ٩٠ طفل بالإضافة إلى جلسات التخاطب وتنمية المهارات اللغوية، وبرامج تعديل السلوك، والتدريبات الرياضية كالكاراتيه، وورش البرمجة والروبوتات، إلى جانب الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى بناء جيل مبدع وواعٍ.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.