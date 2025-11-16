الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل جلسات استئناف توربيني البحيرة إلى جلسة ٢٠ ديسمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ توربيني البحيرة، لاختطافه صغارا والتعدي عليهم، وذلك إلى ٢٠ ديسمبر القادم للمرافعة.

إعدام التوربيني شنقا 

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، قد قضت بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا يوم ٢٧ سبتمبر الماضي؛ لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

تغريم مأمور السجن 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم

وكانت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي عدلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، قد قررت في جلستها بتاريخ 25 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم، لجلسة 27 سبتمبر الماضي، لحضوره من محبسه، وتغريم مأمور السجن 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة، وإحضار المتهم من محبسه.

جنايات مستأنف دمنهور توربيني البحيرة البحيرة توربيني محكمة إيتاي البارود الابتدائية

الجريدة الرسمية