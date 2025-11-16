الأحد 16 نوفمبر 2025
حرفة تصنيع أيادي المناجل بالبحيرة، تراث عريق يصمد أمام الاندثار (فيديو وصور)

صناعة أيادي الشراشر
تعتبر مهنة وصناعة أيادي الشراشر أو المعروفة بالمناجل من أشهر وأقدم المهن والحرف اليدوية في مدينة رشيد في محافظة البحيرة، حيث تتواجد ورش قديمة يتجاوز عمرها الـ100 عام مثل ورشة الحاج محمد طيبة وراثا إياها عن والده منذ ما يقرب من الخمسين عاما. 

 

وأشار الابن الأكبر، محمد، انه يعمل بالورشة من الصغر مع والده منذ 20 عاما في مهنة تعد من اقدم المهن في محافظة البحيرة وهي صناعة أيادي المناجل من خشب أشجار الجوافة بكل حرفية والتي تتطلب مجهود وحرفية كبيرة نظرا لدقتها وكثرة تفاصيلها.

 

مراحل صناعة أيادي الشراشر بالبحيرة 

وأوضح أن المهنة تتطلب مراحل عديدة بداية من جمع أخشاب شجر الجوافة تحديدا لأنها تتميز بالصلابة وخاصة على المدى البعيد ومن بعدها يقوم بتقطيع الخشب إلى قطع متساوية حسب القطعة الواحدة ثم يقوم باستخدام إحدى الآلات التى تعمل على تسوية قطعة يد المنحل المعروفة وأخيرًا يستخدم آلة أخرى تعمل على ثقب القطعة حتى يجهز موضعا لأيد المنجل المعدنية.

وبين أن مهنة تصنيع أيادي المناجل في مدينة رشيد ما زالت مستمرة بشكل كبير حتى الآن بمدينة رشيد وتتواجد ورش عديدة تعمل بنفس المهنة لأنها توارثت عبر الأجيال من قديم الأزل وأيضا بسبب تواجد الأشجار بمساحات واسعة بالمدينة.

حرفة تتحدى الاندثار

وقال: بالرغم من احتياج المواطنين إليها وتحديدا المزارعين مستخدمي أيادي المناجل والأدوات الزراعية  إلا أنها تواجه الإهمال والاندثار بسبب ارتفاع أسعار الخشب أضعاف مضاعفة عام عن الآخر بالإضافة إلى عدم تواجد أخشاب الجوافة بشكل مستمر بل تعتمد على المواسم المتاحة.

وأضاف أن مهنة مثل تلك تتطلب مجهودا وصبرا كبيرين في كل مراحلها ورغم التحديات التي تواجه هذه الصناعة القديمة، فإن الأمل ما زال قائمًا لدى الحرفيين في استمرارها، فكل قطعة تُصنع في ورش رشيد تحكي قصة جهد وصبر وإبداع.

