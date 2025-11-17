الإثنين 17 نوفمبر 2025
تقارير تكشف سبب قلق ريال مدريد من إصابة دين هويسن

هويسن
هويسن
ذكر موقع "جول" العالمي أن إصابة المدافع الشاب دين هويسن أثارت القلق داخل ريال مدريد خلال الساعات الماضية.

 

إصابة دين هويسن

وتعرض ريال مدريد لضربة جديدة قبل فترة حاسمة من الموسم بعدما اضطر المدافع الشاب دين هويسن للانسحاب من معسكر المنتخب الإسباني بسبب شعوره بآلام عضلية.

أكد منتخب إسبانيا أن هويسن غادر المعسكر بعد شعوره المتجدد بآلام عضلية وكان قد غاب عن المباراة أمام جورجيا يوم السبت الماضي.

وسيغيب دين هويسن عن مباراة إسبانيا المقبلة أمام تركيا غدًا الثلاثاء، ولن يشارك في أي جزء من فترة التوقف الدولي.

وبحسب الفحوصات الأولية التي أجراها الطاقم الطبي للمنتخب، تبين أنه غير لائق لاستكمال فترة التوقف الدولي.

سبب قلق ريال مدريد 

ويأتي قلق ريال مدريد بسبب إصابته السابقة في عضلة الساق التي أبعدته عن الملاعب في أكتوبر الماضي، واحتمالات تكرار ذلك الغياب عن الفريق عمرة أخرى، فيما أصبح ريال مدريد مضطرًا لمتابعة حالة لاعبه عن كثب لضمان عدم تفاقم الإصابة.

وبذلك سيعود هويسن فورًا إلى فالديبيباس لإجراء فحوصات شاملة تحت إشراف إدارة ريال مدريد الطبية، لتحديد ما إذا كانت هذه مشكلة جديدة أم عودة لإصابته السابقة في عضلة الساق.

 

إصابة هويسن السابقة

تعود الانتكاسة الحالية لهويسن إلى تمزق عضلة الساق (سولياس) الذي تعرض له خلال معسكر إسبانيا في أكتوبر الماضي وحدثت الإصابة أثناء التدريب ما اضطره للانسحاب قبل مباريات تصفيات كأس العالم.

وأكد ريال مدريد وقتها أن هناك تمزقًا طفيفًا يتطلب الراحة وخطة تعافي مخصصة مما أبقاه خارج مباراتي خيتافي ويوفنتوس.

