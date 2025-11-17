الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ماكرون: روسيا تواصل سعيها للسيطرة على الأراضي الأوكرانية ولا تمتثل لتعهداتها

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو
 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين: إن روسيا تواصل سعيها للسيطرة على الأراضي الأوكرانية ولا تمتثل لتعهداتها.

وأضاف ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا.

 

نوايا لشراء كييف ما يصل إلى مئة طائرة من طراز رافال

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، في وقت سابق من اليوم: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يوقعان رسالة نوايا لشراء كييف ما يصل إلى مئة طائرة من طراز رافال.

 

روسيا شنت هجومًا بـ 18 صاروخًا و430 مسيرة على أراضينا ليلًا

وكشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أن روسيا شنت هجوما بـ 18 صاروخا و430 مسيرة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.  

 

تخصيص 6 مليارات يورو من المساعدات الجديدة لكييف

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تخصيص 6 مليارات يورو من المساعدات الجديدة لكييف. كما وافقت إستونيا على دعم إضافي بقيمة 150 ألف يورو لقطاع الطاقة الأوكراني، بينما تدرس ألمانيا زيادة دعمها بما يصل إلى 3 مليارات يورو العام المقبل.

