أعلن وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا لن تسدد لاحقا، القرض بدون فوائد بقيمة 140 مليار يورو الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لتأمينه لها باستخدام أصول روسيا السيادية المجمدة.

فرنسا: أوكرانيا لن تسدد القرض الأوروبي بقيمة 140 مليار يورو

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لدينا متطلباتنا الخاصة فيما يتعلق بهذا القرض: [نحن بحاجة] إلى مساهمة شركائنا في مجموعة السبع لمشاركتنا في المخاطر المالية لهذا القرض، والذي، بطبيعة الحال، ليس من المضمون سداده في المستقبل".



ووفقا للوزير الفرنسي، فإن إصدار قرض لنظام كييف بضمان أصول روسية "لا ينبغي أن يؤدي إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، لأن هذا من شأنه أن يسبب مشاكل قانونية".

المساعدات الأوروبية لأوكرانيا

ويرى الوزير بارو، أنه يجب استخدام أموال القرض، إذا حصلت عليها أوكرانيا فعلا، لشراء أسلحة منتجة أوروبيا وتقديمها للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: "هذا القرض، المخصص لأغراض عسكرية، من شأنه أن يساهم في تطوير صناعات الدفاع الأوروبية".

ويشار إلى أن القسم الأكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا - حوالي 200 مليار يورو - موجودة لدى مؤسسة يوروكلير في بلجيكا.

