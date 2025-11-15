السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: بدأنا علمية إصلاح شركات الطاقة الرئيسية المملوكة للدولة

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو
18 حجم الخط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم السبت، إن كييف بدأت علمية لإصلاح شركات الطاقة الرئيسية المملوكة للدولة.

 

إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "سنتر إينرجو" في بيان: تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا ولا توجد أي قدرة على توليد الطاقة الكهربائية".

 

انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم 16 أكتوبر أن سكان أوكرانيا سيعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة هذا الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي شركات الطاقة الرئيس الأوكراني أوكرانيا محطات الطاقة الحرارية سكان أوكرانيا

مواد متعلقة

روسيا: نظام كييف يسعى لتجنيد السجناء الأوكرانيين في أوروبا قسرًا

ردا على استهداف ميناء نوفوروسيسك، موسكو تحرق كييف ومدن أخرى في هجوم كاسح (فيديو)

إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية وتوقف توليد الكهرباء في أوكرانيا

مدفيديف: الغرب أرسل لأوكرانيا 500 مليار يورو ونظام كييف سرق مبالغ هائلة

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

إحباط محاولة تهريب أدوية حول جسد راكبة في مطار الإسكندرية

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads