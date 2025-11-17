الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ماكرون وزيلينسكي يوقعان خطاب نوايا لبيع 100 مقاتلة رافال فرنسية لأوكرانيا

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، خطاب نوايا لبيع ما يصل إلى 100 مقاتلة رافال فرنسية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إخبارية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجري زيارة رسمية إلى باريس هي التاسعة منذ بداية الهجوم الروسي في  فبراير 2022. 

وتأتي الزيارة في توقيت حساس، خاصة مع التوترات الداخلية المرتبطة بالفساد والمحيط الشخصي للرئيس زيلينسكي، بالإضافة إلى التطورات الميدانية. 

وقد أشار الرئيس الأوكراني خلال زيارته إلى "اتفاق كبير قيد التحضير مع فرنسا" يرجح أن يهدف لتعزيز الدفاع الأوكراني.

جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقوم بتسليم صواريخ "أستر" ومقاتلات "ميراج 2000" إلى أوكرانيا في الأيام القادمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بأنها نقطة تحول.

وقال ماكرون: "لا شك في أن العقوبات الأمريكية نقطة تحول. ومن المتوقع أن تؤثر فعاليتها على تمويل الحرب الروسية".

وأضاف ماكرون أن "تحالف الراغبين" قد حقق نجاحا باهرا في حل مشكلة أسطول الظل الروسي.

عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية  الماضي إدراج عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.

 

