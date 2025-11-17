جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي غزة

18 حجم الخط

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني السكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

مروحيات الاحتلال تطلق نارا مكثفا وراء الخط الأصفر شرقي خان يونس

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن مروحيات إسرائيلية إطلاق نار مكثف وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

وأمس الأحد، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق.

لن تكون هناك دولة فلسطينية

وأضاف وزير جيش الاحتلال: سياستنا واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية.

