الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطيني شمال قطاع غزة

ادعى جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان له إن قواته قتلت فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر و"شكّل خطرا داهما عليها"  في شمال قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطيني شمال قطاع غزة 

وكان مصدر في المستشفى المعمداني قد أفاد باستشهاد فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال مواطنين بحي التفاح شرقي مدينة غزة في شمال القطاع.


استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة


وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن الاحتلال يحتجز جثمانه.

