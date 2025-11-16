الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: جعل غزة منطقة منزوعة السلاح هدف لن نتنازل عنه

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التنازل عن مرحلة تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، معتبرًا هذا الهدف جزءًا أساسيًا من أي ترتيبات أمنية مستقبلية تتعلق بالقطاع.

مناقشة الملف داخل المجلس الوزاري المصغر

وأوضح نتنياهو أن هذا البند سيتم طرحُه ومناقشتُه داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، في إطار بحث السيناريوهات المتاحة لإدارة المرحلة المقبلة بعد العمليات العسكرية.

وصرّح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الوضع الميداني لا يزال قابلًا للتغيير في أي وقت.

إشارة إلى احتمالات التصعيد في غزة

وأشار نتنياهو في حديثه إلى أن استمرار الهدنة مرتبط بتطورات الساعات والأيام المقبلة، ما يعكس وجود احتمالات مفتوحة للتصعيد أو تمديد الهدنة وفقًا للظروف الأمنية والسياسية.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية جهودًا مكثفة للحفاظ على التهدئة، وسط ضغوط دولية لوقف العمليات العسكرية، مقابل تصريحات إسرائيلية تربط استمرار الهدنة بما تسميه «تحقيق الأهداف الأمنية».

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع قوله: تم تمهيد الطريق لتمرير مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، غدا الاثنين، في مجلس الأمن.


مجلس الأمن يستعد للقرار المشروع الأمريكي بشأن غزة

وأكد المصدر، أن روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت ولن تستخدما حق النقض (الفيتو).

ويصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعًا".

