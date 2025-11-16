حماس تطالب بوجود قوة دولية لمراقبة وحفظ السلام في غزة

18 حجم الخط

طالبت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الأحد بوجود قوة حفظ سلام دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن التعديلات والمحاور في مشروع القرار الأمريكي لم تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن القرار الحالي لا يحقق الحماية اللازمة لسكان القطاع.

مطالب بحماية حقوق الشعب الفلسطيني

وقال قاسم في تصريحات تليفزيونية: "نريد قرارًا من مجلس الأمن يحمي حق شعبنا في تقرير المصير ويمنع الحرب على قطاع غزة".



حماس: مشروع الولايات المتحدة لا يعالج المخاطر الأمنية والإنسانية بغزة

وأشار إلى أن القرار الأمريكي الحالي لا يفي بهذه المطالب الأساسية، ولا يعالج المخاطر الأمنية والإنسانية على الأرض.

وأوضح المتحدث أن البديل المقبول هو إصدار قرار دولي يعزز وقف إطلاق النار فورًا، مع وجود قوة دولية لمراقبة وحفظ السلام في غزة، لضمان حماية المدنيين واستقرار الوضع على المدى الطويل.

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إن قوات دولية ستتولى مهمة تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في غزة، في إشارة إلى تصور إسرائيلي جديد لإدارة المرحلة التالية في القطاع.



تقدم في عملية هدم الأنفاق



وأوضح كاتس أن عملية تدمير أنفاق حماس داخل غزة "تتقدم بشكل جيد"، مؤكدًا أن الجيش يواصل العمل على استهداف البنية التحتية تحت الأرض باعتبارها أحد أهم عناصر قوة الحركة.

رسائل تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب

وتأتي تصريحات كاتس في سياق مناقشات إسرائيلية حول شكل وترتيبات ما بعد الحرب، في ظل تزايد الحديث عن دور أطراف دولية في إدارة أو مراقبة الأوضاع داخل القطاع.

