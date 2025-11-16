جيش الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت، حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة في العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وحملة اعتقالات بين الشبان الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين".

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت أحياء رأس العين، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، وأن أحد الفتية قتل وأصيب آخر، فجر الأحد، خلال اقتحام مخيم عسكر القديم، شرقي نابلس".

#شاهد | من امام مستشفى رفيديا الان..



تشييع جثمان الشهيد الشاب حسن شركسي من مخيم عسكر القديم بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال pic.twitter.com/k6f8a6tR8t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2025

وأفادت مصادر أمنية وكالة "وفا" بأن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية "دير ابزيع" غربي مدينة رم الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها.

تزامن ذلك مع هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على مركبة يستقلها 4 فلسطينيين قرب بلدة "بيتونيا"، وتمت ملاحقتهم حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة "بيت عور" المجاورة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن ميليشيات المستوطنين هاجمت 3 مركبات لفلسطينيين في بلدة "سنجل" شمال شرقي رام الله، فجر اليوم.



واندلعت مواجهات عنيفة في قرية "ارطاس" بمدينة "بيت لحم" جنوبي الضفة الغربية أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات إسرائيلية قريتيْ "حجة" و"باقة الحطب"، شرقي المحافظة، وذكرت مصادر محلية أن القوات سيّرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر فلسطينية وناشطون بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم "الفارعة" بعدد من الآليات العسكرية، ونشر قوات راجلة في عدد من أحياء المخيم.

متابعة | ميليشيات المستوطنين تهاجم 3 مركبات لفلسطينيين في سنجل شمال شرق رام الله فجر اليوم pic.twitter.com/rOTe89N4Sj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 16, 2025

ويأتي ذلك مع استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية "البلدة القديمة" في محافظة "الخليل" جنوبي الضفة الغربية، الذي بدأ منذ يومين.

وشددت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في كل أحيائها وشوارعها، فيما اقتحم عشرات الآلاف من المستوطنين الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر: إن القوات الإسرائيلية لا تزال تغلق كل أحياء البلدة القديمة، بعد إعلانها فرض التجوال ومنعت حركة الفلسطينيين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نصبت حواجزها العسكرية في الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، وأغلقت عددًا من الأحياء ومنعت المواطنين من الحركة، تركزت في أحياء "تل الرميدة"، "وادي النصارى"، "وادي الحصين"، وحارتيْ "اليتيمة" و"جابر".

وكانت وكالة "وفا" قد ذكرت أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا تحت حماية الجيش الإسرائيلي، السبت، "حمامات المالح" في الأغوار الشمالية.

ونقلت "وفا" عن مهدي دراغمة رئيس مجلس قروي المالح قوله إن المستوطنين اقتحموا التجمع وداهموا مساكن المواطنين واحتجزوهم، مضيفًا أن المستوطنين حاولوا خلع أبواب مدرسة المالح المقامة في المنطقة.



