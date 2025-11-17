الإثنين 17 نوفمبر 2025
مروحيات الاحتلال تطلق نارا مكثفا وراء الخط الأصفر شرقي خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن مروحيات إسرائيلية إطلاق نار مكثف  وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

وأمس الأحد، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق.

 

لن تكون هناك دولة فلسطينية

وأضاف وزير جيش الاحتلال: سياستنا واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية.

 

جيش الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية

نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت، حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة في العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وحملة اعتقالات بين الشبان الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين.

