خبير قانون: خطة تقسيم غزة جريمة حرب ومخطط استعماري يجب إجهاضه فورا

قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي إن ما كشفته وثائق التخطيط العسكري الأمريكي وتصريحات مسئولين مطلعين حول خطط لـتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين خضراء وحمراء جريمة حرب صريحة ومشروع استعماري جديد يجب إجهاضه فورا.

دلالات خطيرة للغاية تتجاوز بكثير مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة

وأوضح مهران في تصريح لـ "فيتو" أن الخطة المكشوفة تتضمن تقسيم غزة إلى منطقة خضراء تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية ومنطقة حمراء تترك أنقاضا دون إعمار أو خدمات، مؤكدا أن هذا التقسيم يحمل دلالات خطيرة للغاية تتجاوز بكثير مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة ويهدف لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا.

الخطة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ أساسية متعددة في القانون الدولي

وأكد من منظور القانون الدولي أن هذه الخطة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ أساسية متعددة في القانون الدولي، تتمثل في انتهاك حق تقرير المصير المكفول للشعب الفلسطيني بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية المتعاقبة، موضحا أن تقسيم غزة وفرض سيطرة أجنبية عليها يسلب الفلسطينيين حقهم الأصيل في تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم.

وتابع: هذا بالإضافة إلى انتهاك وحدة الأراضي الفلسطينية حيث أن القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحدة جغرافية واحدة، لافتا إلى أن أي تقسيم لغزة يعمق التشظي الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة قابلة للحياة.

المخطط يؤكد جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري

كما أضاف أن هذا المخطط يؤكد جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري حيث إن ترك منطقة بأكملها أنقاضا دون إعمار يعني عمليا إجبار سكانها على النزوح الدائم، مؤكدا أن هذا يشكل تهجيرا قسريا محظورا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويرقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساس؛

هذا فضلا عن العقاب الجماعي المحظور حيث أشار الدكتور مهران إلي أن حرمان سكان المنطقة الحمراء من الإعمار والخدمات الأساسية يشكل عقابا جماعيا صريحا، موضحا أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة العقوبات الجماعية بجميع أشكالها.

ونوه إلى ترسيخ الاحتلال وتحويله لسيطرة دائمة حيث أن المنطقة الخضراء تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية تعني عمليا ضم زاحف وسيطرة دائمة، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة ويعتبر الاحتلال وضعا مؤقتا يجب إنهاؤه.

وحول الأبعاد الاستراتيجية للمخطط أكد أستاذ القانون الدولي أنه يهدف لتصفية القضية الفلسطينية من خلال خطوات متدرجة، موضحا أن تقسيم غزة وفرض سيطرة عسكرية على جزء منها وترك الباقي أنقاضا يقضي على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ويحول غزة لجزء معزول مفتت خاضع للهيمنة الإسرائيلية.

ورأى مهران أن المخطط يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي ترفض أي حل سياسي عادل وتسعى للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الدور الأمريكي في هذا المخطط يكشف التحيز الفاضح لواشنطن ومشاركتها المباشرة في انتهاك القانون الدولي.

التداعيات الخطيرة لتنفيذ هذا المخطط

وحذر من التداعيات الخطيرة لتنفيذ هذا المخطط، مؤكدا أنه سيؤدي لكارثة إنسانية جديدة تشمل تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وتعميق الأزمة الإنسانية وتدمير أي فرصة للسلام العادل، لافتا إلى أن المنطقة بأسرها ستدفع ثمن هذه السياسات القصيرة النظر.

ودعا الدكتور مهران المجتمع الدولي لموقف حازم فوري يرفض هذا المخطط جملة وتفصيلا، مؤكدا ضرورة إدانة واضحة من مجلس الأمن الدولي ورفض الدول العربية القاطع لأي تقسيم أو سيطرة أجنبية على غزة وتحرك عاجل من المحكمة الجنائية الدولية لوقف هذه الجريمة.

وطالب بحث الأمم المتحدة على التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتقسيم أرضه أو تصفية قضيته مهما كانت الضغوط محذرا من أن فرض هذا المخطط بالقوة سيؤجج المقاومة ويطيل أمد الصراع ويدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار مؤكدا أن الحل الوحيد العادل والدائم يبقى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

