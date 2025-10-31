الجمعة 31 أكتوبر 2025
محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية لتدريب 500 شاب وفتاة

محافظ أسيوط يوقع
محافظ أسيوط يوقع بروتوكول التعاون، فيتو

وقع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة أسيوط والمحكمة العربية للتحكيم – المنشأة بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

 يستهدف البروتوكول دعم التعاون في مجالات التدريب ونشر الوعي الوطني وبناء قدرات الشباب، في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب وبناء وعي وطني مستنير.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

ويتضمن البروتوكول التعاون مجالات التحكيم التجاري والرياضي والمحلي والعربي والدولي، وتنفيذ برامج تدريبية وندوات علمية في قضايا الوعي الوطني والانتماء والقيادة، إلى جانب إعداد دراسات وأبحاث ذات أبعاد قومية وإقليمية تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للدولة المصرية.

 

شهد مراسم التوقيع المستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني لمحافظة أسيوط، والسفير المحمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي أشاد بفكر محافظ أسيوط ورؤيته التنموية الواعية، مؤكدًا حرص المجلس على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمحافظة بما يعزز خطط التنمية المحلية.

كما حضر النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب والأمين العام لمجلس أمناء المحكمة وعضو البرلمان العربي، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح الأمين العام للمحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور نزار السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات العامة والمراسم والدكتور محمد المعداوي من مركز التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة.

يأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات ودعم المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي يولي أهمية قصوى لتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والعربية للمحكمة، وتفعيل دورها كمظلة قانونية وتنموية رائدة في العالم العربي، تسهم في خدمة قضايا التنمية وبناء الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة ونشر ثقافة التحكيم.

دورات تدريبية لـ500 شاب وفتاة 

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم أولى الدورات التدريبية في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل بديوان عام المحافظة، تستهدف 500 شاب وفتاة من الفئة العمرية 18 إلى 40 عامًا على أن تتناول موضوعات الوعي القومي والانتماء الوطني، ضمن خطة تدريبية، بهدف إعداد جيل واعي ومدرب قادر على المشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط، اعتزازه بهذه الشراكة المثمرة مع المحكمة العربية للتحكيم، التي تمثل نموذجًا وطنيًا يحتذى في توظيف الخبرات القانونية لخدمة المجتمع، واكد في الوقت نفسه التزام المحافظة بدعم المبادرات الهادفة لبناء الإنسان وتنمية وعيه وتمكين الشباب وتأهيلهم علميًا ومهنيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وأضاف أبوالنصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بملف التدريب وتنمية القدرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا أن بناء الإنسان المصري هو أساس التنمية الحقيقية، ويتم ذلك سواء من خلال الشراكات الأكاديمية أو المؤسسية، بهدف تحويل الشباب إلى طاقة فاعلة في التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في وعي الشباب وتمكينهم من أدوات المعرفة والانتماء للوطن هو الاستثمار الأمثل لمستقبل مصر، معربًا عن تقديره للمحكمة العربية للتحكيم ولدورها في ترسيخ ثقافة العدالة والتحكيم وتعزيز العلاقات القانونية والاقتصادية العربية.

تعاون أكاديمي بين جامعتي أسيوط والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

اعتماد مركز تدريب الحاسب الآلي بديوان محافظة أسيوط من التنظيم والإدارة

وفي الختام، أهدى المستشار فاروق سلطان درع المحكمة العربية للتحكيم إلى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تقديرًا لجهوده المخلصة ودوره البارز في دعم التنمية الشاملة وبناء الإنسان بالمحافظة.

