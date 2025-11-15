دقيقة حداد على روح محمد صبري في بداية قرعة كأس مصر

18 حجم الخط

حرص ممثلو اتحاد الكرة والأندية الحاضرة لقرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026، على الوقوف دقيقة حداد على روح محمد صبري نجم الزمالك السابق، والتي وافته المنية صباح امس الجمعه.

الأندية المشاركة في قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

وتتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي الو ايجبت".

وأندية الدوري الممتاز الـ 21 وهم الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - المصري - وادي دجلة - إنبي - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة - حرس الحدود - فاركو - المقاولون - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - كهرباء الإسماعيلية.

موعد قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

تبدأ قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 25/2026، في الثانية عشر ظهر اليوم، السبت، الموافق 15 نوفمبر، في مقر الاتحاد بالجزيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.