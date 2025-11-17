الإثنين 17 نوفمبر 2025
رياضة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر وديا

منتخب مصر الثاني،
منتخب مصر الثاني، فيتو
يستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، في اللقاء الودي الثاني الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

كانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، قد انتهت لصالح منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو
حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

موعد ودية مصر والجزائر الثانية 

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الإثنين، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءً، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

 

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر. 

الجريدة الرسمية