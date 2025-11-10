رغم إصابته بنزيف، رئيس لجنة فرعية بالفيوم يصر علي استكمال عمله

18 حجم الخط

تعرض المستشار أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية رقم 45 بمدرسة دسيا للتعليم الأساسي، لحالة إعياء إثر إصابته بنزيف بالأنف وتم استدعاء طبيب داخل اللجنة وإجراء الإسعافات اللازمة له واستكمل عمله ورفض أن يستبدل بمستشار آخر، وأصر علي استكمال عمله داخل اللجنة.

343 لجنة انتخابية فرعية بالمحافظة

و فتحت 343 لحنة فرعية علي مستوي مراكز ومدن وقرى محافظة الفيوم أبوابها اليوم للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

و يبلغ عدد الناخبين بمحافظة الفيوم 2 مليون و223 ألف و823 ناخب، وعدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 4 لجان انتخابية عامة و284 مركز إنتخابي و343 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية في الساعة الأولي من فتح أبوابها تواجد مكثف للناخبين للإدلاء بأصواتهم، ويشهد محيط اللجان الانتخابية تشديدات أمنية مكثفة وتم فرض كردون أمني حول اللجان.

استعدادات سابقة للإنتخابات

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراء مرحلتها الأولى يومي 10 و11 نوفمبر القادم.





وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات، بضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في هذا الاستحقاق الوطني، وتوفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة بلجان ومقار الانتخابات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، وعدم المشاركة في أي تجمع انتخابي أو حملات دعائية لأي مرشح، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

