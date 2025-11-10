الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رغم إصابته بنزيف، رئيس لجنة فرعية بالفيوم يصر علي استكمال عمله

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
18 حجم الخط

تعرض المستشار أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية رقم 45 بمدرسة دسيا للتعليم الأساسي، لحالة إعياء إثر إصابته بنزيف بالأنف وتم استدعاء طبيب داخل اللجنة وإجراء الإسعافات اللازمة له واستكمل عمله ورفض أن يستبدل بمستشار آخر، وأصر علي استكمال عمله داخل اللجنة.

343 لجنة انتخابية فرعية بالمحافظة 

و فتحت  343   لحنة فرعية علي مستوي مراكز ومدن وقرى محافظة الفيوم أبوابها اليوم للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

و يبلغ عدد الناخبين بمحافظة الفيوم 2 مليون و223 ألف و823 ناخب، وعدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 4 لجان انتخابية عامة و284 مركز إنتخابي و343 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية في الساعة الأولي من فتح أبوابها تواجد مكثف للناخبين للإدلاء بأصواتهم، ويشهد محيط اللجان الانتخابية تشديدات أمنية مكثفة وتم فرض كردون أمني حول اللجان.

استعدادات سابقة للإنتخابات 

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراء مرحلتها الأولى يومي 10 و11 نوفمبر القادم. 

محافظ أسوان خلال تفقده لجان انتخابات النواب: إقبال وإيجابية السيدات على التصويت نموذج مشرف (صور)

انتخابات النواب 2025، سيدات قحافة بالفيوم يشاركن في التصويت


 
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات، بضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في هذا الاستحقاق الوطني، وتوفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة بلجان ومقار الانتخابات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، وعدم المشاركة في أي تجمع انتخابي أو حملات دعائية لأي مرشح، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اللجنة الانتخابية اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب 2025 رئيس اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب قري محافظة الفيوم

مواد متعلقة

مرشح واحد فقط يتقدم على المقاعد الفردية في اليوم الثالث للترشح لانتخابات النواب بالفيوم

5 مرشحين فقط يتقدمون بأوراقهم في اليوم الثاني للترشح لمجلس النواب بالفيوم

46 قدموا أوراقهم في أول أيام الترشح لمجلس النواب بالفيوم

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

حزب العدل يصدر ثاني أوراقه البحثية حول مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

إندونيسيا تحت 17 عاما تفوز علي هندوراس 0/2 في كاس العالم للناشئين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟ أزهري يجيب

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

ما حكم المغالاة في المهر؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية