مدحت الزاهد: خوض الانتخابات على النظام الفردي تمنح المعارضة فرصة أوسع للتنسيق

أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الأيام الأولى لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب شهدت مشاهد متعددة من الفوضى والقيود والعراقيل الإدارية التي واجهت بعض المرشحين، مشيرًا إلى أن تلك المظاهر لا يجب أن تثني قوى المعارضة عن العمل المشترك من أجل تحقيق حضور مؤثر في البرلمان المقبل.



المعارضة الآن تركز على التنسيق في الدوائر الفردية

وقال الزاهد إن المعارضة الآن تركز على التنسيق في الدوائر الفردية، لاختيار من يتوافق مع التوجهات العامة لمبادئ الحركة الوطنية من حيث الموقف السياسي والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط الفوز بمقاعد، بل المساهمة في استعادة المسار الديمقراطي وتوسيع المجال العام.



الدعوة إلى خوض الانتخابات على النظام الفردي تمنح المعارضة فرصة أوسع للتنسيق

وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي أن الدعوة إلى خوض الانتخابات على النظام الفردي تمنح المعارضة فرصة أوسع للتنسيق، نظرًا لطبيعة هذا النظام التي تسمح بتحالفات متعددة داخل كل دائرة، قائلًا: “يمكن أن تتنوع أشكال التحالف وفق الحاجة المرجعية والمصلحة الانتخابية في كل دائرة، وهو ما يتيح تعدد صيغ التنسيق بين القوى الوطنية”.



هناك إمكانية حقيقية لجمع قوى المعارضة في تنسيق أوسع داخل الدوائر المختلفة

وأشار الزاهد إلى أن هناك إمكانية حقيقية لجمع قوى المعارضة في تنسيق أوسع داخل الدوائر المختلفة، على حسب حضور كل طرف ووزنه النسبي، ضاربًا أمثلة بشخصيات يمكن أن تحظى بتوافق وطني واسع مثل المرشح طلعت خليل في السويس الذي يعد نموذجًا للوطنية والاستقلال، والأقرب للمعارضة مثل محمد عبدالعليم داود وضياء داود، وغيرهم، مؤكدًا أن دعم رموز المعارضة واجب بصرف النظر عن الانتماءات التنظيمية أو الخلافات الثانوية.



أبرز مرشحى التحالف الشعبى

وأكد أن الحزب يخوض الانتخابات النيابية للدورة الحالية بعدد من المرشحين البارزين، من بينهم الدكتور زهدي الشامي في دمنهور، المعروف بمواقفه الاقتصادية الجذرية ودفاعه الدائم عن العدالة الاجتماعية، ومحمد عبدالحليم في المنصورة الذي يمثل صوت الشباب والنقابات المهنية ويتميز بحضوره الميداني القوي، بالإضافة إلى هيثم الحريري في الإسكندرية، أحد الوجوه البرلمانية التي ارتبط اسمها بالمواقف المعارضة الجريئة والدفاع عن مصالح المواطنين.

