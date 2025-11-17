ارتفاع مؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الإثنين

18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 80 دقيقة من بدء التعاملات اليوم الإثنين.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% عند مستوى 41265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 51086 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% عند مستوى 18642 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% عند مستوى 4514 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 12252 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 16267 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.6% عند مستوى 4332 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.925 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 41211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 50961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 18619 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 16267 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.