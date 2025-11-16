العثور على جثة أسفل كوبري أبو الخير بالعامرية ونيابة الإسكندرية تحقق في الواقعة

18 حجم الخط

تباشر نيابة العامرية أول في الإسكندرية تحقيقات موسعة تحت إشراف المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام بنيابة العامرية أول، وذلك في واقعة العثور على جثة لشخص أسفل كوبري أبو الخير بمنطقة العامرية.

وتعمل النيابة على كشف ملابسات الحادث وتحديد الظروف المحيطة بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور علي جثة شخص ملقاة أسفل كوبري أبو الخير العامرية بالقرب من الملاحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العامرية إلى محل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه المعثور علي جثته مقيم بمنطقة الدخيلة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهم سيدة، والمجني عليه يمتلك عقارا بمنطقة العامرية وأنه علي خلاف مع المتهم الأول الذي يعمل مقاول لعدم بيع المجني عليه للمتهم الأول العقار وقام ببيعه لآخر، وعند علم المتهم بذلك قرر خطف المجني عليه لإقراره على بيع وحيازة ذلك العقار بتاريخ سابق لحيازة المشتري الجدبد، لذلك بالاتفاق مع شركائه الثاني والثالث والرابعة باستدراج المجني عليه عن طريق الرابعة ودست له أقراص مخدرة لتسهيل مهمة الثلاثة الآخرين في إكراهه على توقيع بيع المنزل له واستدرجته المتهمة الرابعة، عن طريق مقابلته داخل إحدى الشقق المستأجرة من قبل أحد المتهمين والذي يعمل سمسارا، ومواعدته في تلك الشقة.

وعقب وصوله إلي الشقة محل الواقعة، تقابل مع المتهمة الرابعة والتي أعدت له من قبل بالاتفاق مع المتهم الأول عصير ووضعت له فيه أقراص مخدرة، وبعد أن تناول المجني عليه العصير الذي افقده الوعي، فقام المتهمين باستخدم حيل لربطه في السرير وتكميمة، وذلك لارغامه علي التوقيع علي بيع العقار إلا أنه توفى، فقرر المتهمين التخلص من الجثة،حتي القوا بها اسفل محل العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

