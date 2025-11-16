الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة أسفل كوبري أبو الخير بالعامرية ونيابة الإسكندرية تحقق في الواقعة

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

 تباشر نيابة العامرية أول في الإسكندرية تحقيقات موسعة تحت إشراف المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام بنيابة العامرية أول، وذلك في واقعة العثور على جثة لشخص أسفل كوبري أبو الخير بمنطقة العامرية. 

وتعمل النيابة على كشف ملابسات الحادث وتحديد الظروف المحيطة بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هل التبسُّم في الصلاة يبطلها؟ دار الإفتاء تجيب (فيديو)

محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب في أفريقيا


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور علي جثة شخص ملقاة أسفل كوبري أبو الخير العامرية بالقرب من الملاحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العامرية إلى محل الواقعة

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه المعثور علي جثته مقيم بمنطقة الدخيلة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهم سيدة، والمجني عليه يمتلك عقارا بمنطقة العامرية وأنه علي خلاف مع المتهم الأول الذي يعمل مقاول لعدم بيع المجني عليه للمتهم الأول العقار وقام ببيعه لآخر، وعند علم المتهم بذلك قرر خطف المجني عليه لإقراره على بيع وحيازة ذلك العقار بتاريخ سابق لحيازة المشتري الجدبد، لذلك بالاتفاق مع شركائه الثاني والثالث والرابعة باستدراج المجني عليه عن طريق الرابعة ودست له أقراص مخدرة لتسهيل مهمة الثلاثة الآخرين في إكراهه على توقيع بيع المنزل له واستدرجته المتهمة الرابعة، عن طريق مقابلته داخل إحدى الشقق المستأجرة من قبل أحد المتهمين والذي يعمل سمسارا، ومواعدته في تلك الشقة. 

وعقب وصوله إلي الشقة محل الواقعة، تقابل مع المتهمة الرابعة والتي أعدت له من قبل بالاتفاق مع المتهم الأول عصير ووضعت له فيه أقراص مخدرة، وبعد أن تناول المجني عليه العصير الذي افقده الوعي، فقام المتهمين باستخدم حيل لربطه في السرير وتكميمة، وذلك لارغامه علي التوقيع علي بيع العقار إلا أنه توفى، فقرر المتهمين التخلص من الجثة،حتي القوا بها اسفل محل العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العامرية أول الاسكندرية مصطفي العيسوي

مواد متعلقة

جامعة الأزهر تدشن مبادرة «حروف من نور» للطلاب من أصحاب البصيرة (صور)

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

فوائد طبق الكشري للصحة، يقلل الكوليسترول ويحمى من أنيميا فقر الدم

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

فرنسا تفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين أوكرانيا وأيسلندا في الشوط الأول

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

هل التبسُّم في الصلاة يبطلها؟ دار الإفتاء تجيب (فيديو)

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية