جامعة الأزهر تدشن مبادرة «حروف من نور» للطلاب من أصحاب البصيرة (صور)

18 حجم الخط

دشَّنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، مبادرة متميزة بعنوان: «حروف من نور بالعلم نبصر»، الموجهة لطلاب الجامعة من ذوي البصيرة (المكفوفين)، في إطار اهتمام جامعة الأزهر بأبنائها من ذوي الهمم، وتحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد حازم السيد الإمام، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر.

دعم الطلاب المكفوفين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة أكثر سهولة وشمولًا

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى دعم الطلاب المكفوفين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة أكثر سهولة وشمولًا، حيث تتضمن المبادرة توزيع 100 مصحف بطريقة برايل، و30 جهاز لاب توب مجهز ببرامج ناطقة، إضافة إلى سماعات طبية لذوي الهمم من ضعاف السمع.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي الطلاب والطالبات من أصحاب الهمم عناية كبيرة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الاهتمام بأصحاب الهمم وتمكينهم؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية والتعليمية التي تتبناها الجامعة؛ تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودعمًا لجهود الدولة في تمكين ذوي الهمم وإدماجهم الكامل في المجتمع الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.