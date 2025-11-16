هل التبسُّم في الصلاة يبطلها؟ دار الإفتاء تجيب (فيديو)

الأحد 16 نوفمبر 2025
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التبسّم أو الضحك أثناء الصلاة لا يجوز، لأن المصلّي يجب أن يكون مستحضرًا عظمة الله تعالى وهو واقف بين يديه.
وأكد خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات على قناة الناس، أن تكبيرة الإحرام تعني الانشغال الكامل بالصلاة دون أي أمر خارجها.

التبسّم لا وجود له شرعًا في الصلاة

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا يوجد في الصلاة ما يُسمّى بالضحك الواضح أو التبسّم، وأن على المسلم أن يؤدي الصلاة بخشوع وهيبة، ويستطيع بعدها أن يفرغ ما شاء من الفرح أو التبسم.

اللعب بين الأطفال أثناء الصلاة خطأ كبير

وأضاف أن بعض الأطفال قد يلهون بعضهم البعض أثناء الصلاة، وهو ما يُعد خطأ كبيرًا، لأن ذلك يخرج المصلّي من الخشوع ويعين الشيطان على الإنسان، متسائلًا: "هل تحب أن تكون عونًا للشيطان على أخيك؟"، مؤكدًا أن هذا الفعل يقع فيه الطفل إثمًا ويجب التوبة عنه.

نصائح للأطفال لحفظ الخشوع

وجّه الدكتور علي فخر نصائح للأطفال، داعيًا إياهم إلى ضبط النفس والتركيز التام أثناء الصلاة، واستحضار عظمة المقام، وعدم الالتفات لأي شيء يشغلهم عن الوقوف بين يدي الله تعالى.

تشجيع الأطفال على الصلاة بالطرق المحببة

واستعاد أمين الفتوى ذكريات من صغره ومن مشايخ زمان، الذين كانوا يشجعون الأطفال على الصلاة وحفظ القرآن عبر تقديم قطع الحلوى أو البونبوني بعد الصلاة، موضحًا أن هذه الوسائل البسيطة تغرس حب العبادة في نفوس الأطفال وتعزز التزامهم ومداومتهم على الصلاة

