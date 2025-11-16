الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثنائي المغرب ومدافع جنوب أفريقيا يتنافسون على أفضل شاب لاعب في القارة

اللاعبون المرشحون
اللاعبون المرشحون لأفضل لاعب صاعد
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2025.

وضمت القائمة ثنائي منتخب المغرب للشباب، عبد الله وزان وعثمان معما ولاعب منتخب جنوب أفريقيا للشباب، تايلون سميث.

وفاز عثمان معما بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما الماضية والتي توجت بلقبها منتخب المغرب في إنجاز عربي غير مسبوق.

بينما بعد عبد الله وزان من نجوم أياكس الهولندي ومرسحا للانتقال إلى ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم المغرب جنوب أفريقيا عثمان معما عبد الله وزان تايلون سميث

مواد متعلقة

المغرب ينافس بمنتخبين على جائزة أفضل منتخب أفريقي 2025

بيراميدز ينافس صن داونز ونهضة بركان على أفضل نادٍ في إفريقيا

كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وريفرز في دوري أبطال أفريقيا

رسميا، كاف يرفض طعن الأهلي على طرد جراديشار ويفتح تحقيقا مع الحكم عيسى سي

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

من القرآن والسنة، حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية