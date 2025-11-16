ثنائي المغرب ومدافع جنوب أفريقيا يتنافسون على أفضل شاب لاعب في القارة

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2025.

وضمت القائمة ثنائي منتخب المغرب للشباب، عبد الله وزان وعثمان معما ولاعب منتخب جنوب أفريقيا للشباب، تايلون سميث.

وفاز عثمان معما بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما الماضية والتي توجت بلقبها منتخب المغرب في إنجاز عربي غير مسبوق.

بينما بعد عبد الله وزان من نجوم أياكس الهولندي ومرسحا للانتقال إلى ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.