مؤتمر جماهيري للقائمة الوطنية من أجل مصر بطنطا لدعم مرشحي قطاع وسط الدلتا (فيديو)

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم مؤتمرا جماهيريا لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع وسط الدلتا وذلك بالمنطقة اللوجستية وسط حضور واسع من المواطنين والقيادات الشعبية.

وشهد المؤتمر في بدايته كلمات ترحيبية وجه خلالها المتحدثون تحية تقدير خاصة لأهالي مركز طنطا الذين توافدوا بأعداد كبيرة من مختلف القرى والمناطق للمشاركة في الفعالية مؤكدين أن حضورهم يمثل مصدر فخر واعتزاز كما قدمت التحية لأهالي أبو الغربية على دعمهم المتواصل.

رؤية واضحة ورسائل انتخابية

وعرض مرشحو القائمة خلال كلماتهم في مدينة طنطا رؤية التحالف للمرحلة المقبلة مؤكدين استمرار دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات الأساسية.

وشددوا على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي باعتبارها واجبا وطنيا يعكس وعي الشارع المصري.

حضور جماهيري يؤكد الدعم

وحضر المؤتمر عدد من القيادات التنفيذية والشعبية إلى جانب حضور جماهيري ضخم من المواطنين والشباب الذين أعلنوا تأييدهم الكامل لمرشحي القائمة الوطنية في مشهد يعكس حجم التفاعل والدعم الشعبي للتحالف في انتخابات مجلس النواب 2025.

