مرشح القائمة الوطنية بالغربية إبراهيم مجدي حسين: عهدي أن تكون أبوابي مفتوحة دائمًا للمواطن

أعرب المحاسب إبراهيم مجدي حسين مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الغربية، عن تقديره العميق لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن القائمة نجحت في الدفع بمرشحين على مستوى عال من الكفاءة، وخاصة من فئتي الشباب والمرأة لما لهما من تأثير واضح في المشهد العام خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك علي هامش مشاركة المحاسب إبراهيم مجدي حسين في المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه القائمة الوطنية بمدينة طنطا اليوم دعمًا لمرشحيها في انتخابات مجلس النواب وسط حضور كبير من قيادات وأعضاء الأحزاب المشاركة بالقائمة وجموع من أهالي الغربية إلى جانب مشاركة جميع مرشحي مقاعد القائمة والمقاعد الفردية والقيادات السياسية.

واستعرض “مجدي” ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته خلال المرحلة المقبلة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدا ثقة أهالي الدائرة أكبر حافز له وحجم الحضور اليوم يمثل مسئولية ضخمة ودافعا للعمل بلا كلل.

وأوضح مرشح القائمة الوطنية أن رؤيته المستقبلية ترتكز على تبني القضايا التي تمس المواطن بصورة مباشرة، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية بمحافظة الغربية، بما يتوافق مع متطلبات التنمية والتطور الذي تسعى إليه الدولة.

وأكد "مجدي" التزامه الكامل بخدمة المواطنين، قائلًا: ترشحي ليس مجرد سعي لمنصب بل هو عقد خدمة وعهد بأن أبوابي ستكون مفتوحة دائمًا لكل مواطن.

