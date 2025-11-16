تريزيجيه: أنا مش جاي الأهلي عشان أبطل كورة وعايز أحقق كل البطولات

الأحد 16 نوفمبر 2025
أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي أن جماهير الأحمر كبيرة ولا ترضى سوى بالمكسب فقط.

وأوضح تريزيجيه خلال حواره مع إبراهيم فايق: "كنت حابب أرجع الأهلي وأنا قادر أفيد النادي، مش جاي عشان أبطل كورة زي ما الكل كان شايف".

وواصل: “أستطيع تقديم الإضافة للنادي، ولم أعد للأهلي من أجل الاعتزال بل قررت العودة وأنا في قمة مستواي”.
 

وأشار: “أنا حققت 9 بطولات مع الأهلي على فترتين وراجع من الاحتراف الخارجي عايز أحقق بطولات مع الأهلي وكل المباريات كأنها نهائي أو أمام ريال مدريد”.


 وتابع: "أنا بنزل ماتشات الأهلي "شايل حمل الجماهير" وأي إخفاق بيحصل لي مع الأهلي "مش بنام".

 

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.

الجريدة الرسمية