تريزيجيه يعترف بخطئه في مونديال الأندية ويكشف عن حديث مؤثر لزيزو قبل مباراة الزمالك

تريزيجيه وزيزو، فيتو
كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الخطة التي اتفق عليها هو وزيزو لمباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري.

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: “ماتش الأهلي والزمالك كان صعبا”.
 

وتابع: "زيزو لاعب كبير وقعدنا في غرفة واحدة وحطينا سيناريو لمباراة الزمالك وهو كان عارف الضغوطات اللي هاتتحط عليه قدام الزمالك ولكن هو عنده ثبات انفعالي كبير".
 

وأضاف: "زيزو قالي أنا عارف اللي هيحصل من ضغوطات في مباراة الزمالك ولكن هو شخصيته قوية ولاعب النادي الأهلي لازم يكون “مخلوق للضغوطات”.

كما تحدث محمود حسن تريزيجيه عن تجربة الفريق في كأس العالم للأندية، قائلا: "مكناش وحشين في كأس العالم للأندية بس التوفيق مكانش معانا والأجواء".

وتابع: "أنا عارف إني غلطت لما صممت أشوط ضربة الجزاء لكن كان لدي ثقة إني هسجلها".

وأشار: "هنرجع تاني ونحاول تاني وهذه هي كرة القدم".

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

الجريدة الرسمية